Spelersbus met stenen bekogeld: ‘Ik ben heel erg geschrokken’

De politie heeft drie mensen in hechtenis genomen vanwege de aanval op de spelersbus van Antalyaspor, zo melden diverse Turkse media. Na de uitwedstrijd tegen Akhisar op 28 januari (1-1) werd de bus van de bezoekers met stenen bekogeld. Enkele ruiten sneuvelden, maar de spelers en stafleden kwamen met de schrik vrij.

De politie heeft drie personen opgepakt en kort hen af als ‘M.Ç, Y.Ç en E.E’. De bus van Antalyaspor was onderweg van Akhisar naar Antalya en toen die stilstond voor een stoplicht op de Adnan Menderes Boulevard, werd de bus bekogeld. Aanvaller Moestafa El Kabir, die eerder voor onder meer NEC speelde, zat niet in de selectie voor het duel met Akhisar en was dus ook niet in de bus aanwezig.

“Maar ik ben wel heel erg geschrokken van alle berichten. Ik nam direct contact op met mijn teamgenoten. Ze wisten niet wat hen overkwam. De een had het over een bazooka, de ander over een luchtpistool… Dit zijn dingen waar je niet blij van wordt. Dit is iets wat niet in het voetbal thuishoort. Waarom het gebeurde, weet ik niet. Daar heb ik niets over gehoord”, aldus de 29-jarige El Kabir.