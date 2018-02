Buijs vanaf volgend seizoen trainer Groningen; Spijkerman assistent

Danny Buijs is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van FC Groningen. Hij volgt Ernest Faber op, die een aflopend contract heeft. Buijs tekent voor twee jaar bij de Trots van het Noorden, zo maakt de Eredivisionist woensdag bekend. Hennie Spijkerman, eerder werkzaam bij Ajax, wordt zijn assistent. Hij zet zijn handtekening onder een éénjarig contract.

Buijs was in het recente verleden twee seizoenen speler van de Eredivisionist. Tussen 2004 en 2006 kwam hij tot 77 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 10 keer scoorde. Na zijn actieve loopbaan begon Buijs in 2014 zijn trainerscarrière bij Kozakken Boys. Momenteel staat hij met de ploeg uit Werkendam op de tweede plaats in de Tweede Divisie.

Huidig assistent-trainer Peter Hoekstra en keeperstrainer Bas Roorda blijven ook volgend seizoen deel uitmaken van de technische staf. Groningen kijkt naar een later moment voor de presentatie van het nieuwe trainersduo. Het verhaal deed de ronde dat Buijs afgelopen maandag al zou worden gepresenteerd, maar door de commotie rond Lars Veldwijk werd dit uitgesteld.

Buijs zei eerder al dat hij graag bij Groningen aan de slag wil: "Of ik het zie zitten? Als je gaat praten betekent dat dat je het ziet zitten, ja, anders ga je ook niet praten. Ondanks dat ik het fantastisch naar mijn zin heb bij Kozakken Boys, is het wel maar drie keer trainen per week. Het zou natuurlijk ontzettend mooi zijn als je gewoon dagelijks op het veld kan staan."