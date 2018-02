‘Het werd 2-6, de spelers van PSV werden getroost door de eigen fans’

Merab Jordania was tussen 2010 en 2013 eigenaar van Vitesse en wilde met de Arnhemmers een aanval doen op de traditionele top drie uit de Eredivisie. Vijf jaar later denkt de Georgische miljonair met weemoed terug op zijn periode in Nederland, die ten einde kwam nadat hij algemeen directeur Joost de Wit bedreigd zou hebben en een taakstraf moest uitvoeren. Daarna overhandigde hij zijn aandelen over aan Alexander Chigirinskiy.

In een interview met Voetbal International kijkt Jordania terug op zijn tijd bij Vitesse en benoemt hij een ruime zege op PSV. “Het werd 2-6. De spelers van PSV werden getroost door de eigen fans... Wat een dag!", aldus Jordania. "Ik heb genoten van die tijd. In het begin lachte iedereen me uit, vonden ze me een idioot. Ik was een cowboy. Maar er lag echt een plan."

Jordania gaf opdracht voor de bouw van een nieuw trainingscomplex. Ook verkocht hij Wilfried Bony en Marco van Ginkel voor vele miljoenen. “We hadden Ajax, Feyenoord en PSV serieus kunnen aanvallen. Inmiddels speelt Vitesse voor plek zes. Daar namen wij in onze tijd geen genoegen mee.”

De 23-jarige zoon van Jordania zien we mogelijk op korte termijn als clubeigenaar in de Eredivisie. "Hij is serieus. Mijn zoon wil een club in Nederland kopen. Ik heb hem gezegd dat het onzin is, maar hij weet het zeker. ‘Nog even wachten, pap. Die dag komt vanzelf.’”