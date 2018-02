Reservespits blijft bij PEC vanwege zieke moeder: ‘Ik wil haar trots maken’

Piotr Parzyszek zag afgelopen periode af van een vertrek bij PEC Zwolle vanwege de situatie van zijn moeder. In gesprek met de Stentor legt de spits uit dat hij vlak voor vertrek naar het trainingskamp in Spanje te horen kreeg dat zijn moeder, die al van meerdere tumoren herstelde, opnieuw ernstig ziek is. "Mijn moeder strijdt al negen jaar tegen deze ziekte. Daardoor leef je met de wetenschap en de vrees dat het terug kan keren."

Parzyszek vertelt dat zijn moeder uitbehandeld is. "Als dat dan gebeurt, is dat verschrikkelijk. Het is heel moeilijk, maar je leert ermee omgaan. Hoe lastig dat ook is." De Pool zegt dat dit de volgende dreun is, aangezien het sportief ook niet lekker loopt. "Dat is een understatement. In de winterstop heb ik in gesprek te horen gekregen dat de spitspositie openlag."

"Ik werk hard om weer in het elftal komen, maar vooralsnog ben ik alleen tegen Vitesse en FC Utrecht ingevallen." Parzyszek vindt het niet terecht dat hij nauwelijks aan spelen toekomt onder John van 't Schip. “Nee, maar elke speler die niet speelt, heeft dat denk ik. Niets ten nadele van de andere spitsen, maar zij scoren ook niet veel. Kennelijk vindt de staf dat zij beter in het systeem passen."

Ondanks belangstelling van De Graafschap en buitenlandse club koos hij er toch voor om bij PEC te blijven. "Puur voor mijn moeder. In de laatste maanden van haar leven wil ik haar wel weer trots maken door te spelen. Als dat in Zwolle niet kan, moet ik toch overwegen om verder te kijken. Mijn moeder weet dat ik vrij machteloos ben en dat ik moet spelen. Zij steunt me daarin, zoals ze dat altijd heeft gedaan."