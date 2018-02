Langeler verwelkomt revelaties van AZ, Heerenveen en PEC Zwolle

Art Langeler heeft achttien spelers geselecteerd voor de tweedaagse trainingsstage op 19 en 20 februari in Zeist, zo meldt de KNVB woensdagmiddag via de officiële kanalen. Deze trainingsstage biedt de mogelijkheid om de lange periode tussen november 2017 en maart 2018 te overbruggen, zo klinkt het.

De trainingen worden gebruikt als voorbereiding op de vriendschappelijke interland tegen België, 22 maart op De Vijverberg, en de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Andorra op 27 maart. De trainingsstage valt buiten de internationale speeldagenkalender van de FIFA en is daarom in goed overleg met de clubs vastgesteld.

Langeler heeft enkele nieuwe namen toegevoegd bij Jong Oranje. Zo maken Teun Koopmeiners (AZ), Michel Vlap (sc Heerenveen) en Philippe Sandler (PEC Zwolle) voor het eerst deel uit van de selectie van Jong Oranje. De twee middenvelders en de verdediger maken dit seizoen indruk bij hun clubs en hebben zodoende een uitnodiging van Langeler verdiend.

De gehele selectie van Jong Oranje:

Pelle van Amersfoort (sc Heerenveen), Steven Bergwijn (PSV), Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (FC Twente), Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Oussama Idrissi (AZ), Frenkie de Jong (Ajax), Gervane Kastaneer (1. FC Kaiserslautern), Justin Kluivert (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Bart Nieuwkoop (Feyenoord), Yanick van Osch (PSV), Thomas Ouwejan (AZ), Bart Ramselaar (PSV), Philippe Sandler (PEC Zwolle), Jeremiah St. Juste (Feyenoord), Guus Til (AZ) en Michel Vlap (sc Heerenveen).