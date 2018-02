‘Briljante’ Kane verkozen boven Ronaldo: ‘Hij moet dat uit zijn spel halen’

Harry Kane maakt dit seizoen grote indruk bij Tottenham Hotspur en ook dinsdagavond bij het duel met Juventus in de Champions League (2-2) wist de spits op het scoreformulier te komen door de belangrijke 2-1 te maken. Matthew Le Tissier is geïmponeerd door de Engelsman en zou Kane, die in de belangstelling staat van Real Madrid, momenteel de voorkeur geven boven Cristiano Ronaldo.

"Op dit moment, gezien zijn vorm dit seizoen, zou ik Harry Kane kiezen", zegt de oud-voetballer van Southampton bij Sky Sports. "Ronaldo heeft het over een langere periode bewezen en er zijn veel seizoenen geweest waarin je Cristiano zou kiezen in plaats van Kane. Maar dit seizoen heeft Harry een stap naar een hoger niveau genomen."

"De laatste drie of vier jaar was hij al briljant, maar dit seizoen heeft er nog een tandje bijgezet. Er is één klein puntje dat ik nog wel moet vermelden. We geven buitenlandse spelers regelmatig kritiek op het maken van schwalbes. Ik zag een in de wedstrijd tegen Juventus ook iets wat mij niet aanstond, namelijk toen Kane een fopduik maakte om een penalty te versieren."

"Hij moet dat uit zijn spel halen, dat moet echt een keer gezegd worden. Hij en Dele Alli moeten daarmee wel voorzichtig zijn en moeten uitkijken op welke wijze ze zich ter aarde storten", aldus Le Tissier, die onder de indruk was van Tottenham: "Ze hadden een beetje geluk met de gemiste strafschop (van Gonzalo Higuain, red.). Maar het was echt een uitstekend optreden, zeker als je met twee goals achter staat."