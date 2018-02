‘AZ vind ik wat dat betreft een voorbeeld voor alle clubs buiten de top drie’

Het inkrimpen van de Eredivisie is volgens Arnold Bruggink geen goed idee. De oud-voetballer denkt dat een kleinere competitie ten koste gaat van de kwaliteit. Volgens Bruggink moet de jeugdopleiding bij de clubs centraal staan, zo vertelt hij in zijn column voor Voetbal International.

Volgens Bruggink leiden meer goede clubs tot meer goede opleidingen, waardoor er uiteindelijk meer goede talenten worden opgeleid. “En dat leidt weer tot een kwalitatief betere en dus lucratievere competitie”, aldus Bruggink. “AZ vind ik wat dat betreft echt een voorbeeld voor alle clubs buiten de top-drie. De hele wereld zoekt naar een goede linksback. De opleiding van AZ is inmiddels zó ontwikkeld dat eerst Ridgeciano Haps voor 6,5 miljoen euro werd afgeleverd aan Feyenoord, nu Thomas Ouwejan een prima linksback is van AZ en als hij straks wordt verkocht, staat Owen Wijndal klaar.”

Om de kleinere clubs uit de Eredivisie tegemoet te komen, opperde Nico-Jan Hoogma, technisch directeur van de KNVB, reeds om de televisiegelden evenredig te verdelen. Bruggink heeft daar ook zo zijn ideeën over. “Als je de tv-pot evenrediger gaat verdelen, kun je in elk geval ook strenge eisen gaan stellen. Het gaat tenslotte om collectief geld. Je kunt clubs dan bijvoorbeeld verplichten dat ze een vastgesteld deel investeren in de opleiding, in de aanleg van natuurgrasvelden en in de kwaliteit van de trainingsaccommodatie”, aldus Bruggink. “We zijn nu gebaat bij goede oplossingen voor het totale voetbal en niet bij een goede oplossing voor slechts een paar clubs.”