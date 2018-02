Ajax greep mis: ‘Hij had de keuze tussen Anderlecht, Ajax of AA Gent’

Marc Overmars probeerde afgelopen zomer verschillende talenten naar Amsterdam te lokken en ook Nicolas Raskin stond op het lijstje om voor Ajax uit te komen. De Eredivisionist probeerde het zestienjarige talent over te halen om naar Nederland te verkassen, maar de middenvelder besloot Anderlecht in te ruilen voor AA Gent.

Raskin stond onder contract bij Anderlecht, maar de Belgische club gaf de jongeling weinig kansen. Zodoende ging de zestienjarige middenvelder verder kijken, met AA Gent als nieuwe werkgever tot gevolg. "In juni had hij de keuze tussen de jeugd van Anderlecht, de jeugd van Ajax, of de A-kern van AA Gent", vertelt vader Thierry Raskin in gesprek met La Dernière Heure.

"Standard Luik toonde ook interesse, maar AA Gent was de beste keuze", aldus Raskin senior. AA Gent betaalde ongeveer een half miljoen euro om het toptalent te strikken. Afgelopen weekend maakte hij zijn debuut. "Dat is een mooie beloning voor zijn harde werk, maar dit is nog maar het begin. Hij heeft nog heel veel te bewijzen", besluit vader.