Vitesse als ‘perfect volgende stap’: ‘Het hoeft niet mijn plafond te zijn’

Bryan Linssen is bij Vitesse bezig aan een sterk seizoen en was afgelopen zondag tegen Feyenoord (3-1 winst) de uitblinker aan Arnhemse zijde. Met twee doelpunten leverde hij een belangrijke bijdrage aan de overwinning op de regerend landskampioen. De ex-aanvaller van onder meer Heracles Almelo ziet Vitesse als een tussenstap, want hij denkt dat zijn plafond hoger ligt.

Linssen geeft in gesprek met Voetbal International aan dat hij tijdens de wedstrijden met Vitesse in de Europa League merkte dat hij een stap hogerop aankan. “Ik vond het geweldig mezelf op dat podium te laten zien, scoorde in beide wedstrijden tegen Lazio. Vitesse is voor mij weer een perfecte volgende stap.”

Maar voordat Linssen een stap hogerop wil, moet hij nog het een en ander verbeteren, zo weet hij zelf. "Ik moet nadrukkelijker aanwezig zijn, nog effectiever worden. Stabieler ook. Voor wat ik dit seizoen heb laten zien, geef ik mezelf net een voldoende. Maar Vitesse hoeft niet mijn plafond te zijn. Met mijn rendement wat best hoog is voor een buitenspeler, en mijn drive ben ik voor veel clubs aantrekkelijk." Linssen kwam dit seizoen tot dusver tot elf doelpunten en vier assists.

Linssen hoopt ooit aan de slag te kunnen bij een club uit het buitenland. "De Nederlandse topclubs investeren tegenwoordig vooral in jonge talenten uit het buitenland, dus daar staar ik me niet blind op", klinkt het. "Sowieso ben ik pas net bezig in Arnhem. Maar ooit hoop ik nog eens in het buitenland te spelen. Het liefst in een groot voetballand als Engeland of Spanje."