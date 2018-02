‘Dembélé eet te veel fastfood; Barcelona grijpt in met persoonlijke chefkok’

Ousmane Dembélé werd afgelopen zomer, na veel onderhandelingen, uiteindelijk voor minimaal 105 miljoen euro door Barcelona gekocht van Borussia Dortmund. De jonge Fransman heeft echter nog niet weten te imponeren in het Camp Nou, mede door blessureleed. Mundo Deportivo meldt dat Dembélé enigszins de weg kwijt is en dat Barcelona besloten heeft in te grijpen.

Volgens de Spaanse krant heeft Barcelona de aanvaller een persoonlijke chef toegewezen, zodat Dembélé stopt met het verorberen van louter fastfood. Ook heeft de Catalaanse grootmacht er naar verluidt voor gezorgd dat het toptalent, die veel stress zou kennen, op ieder moment van de dag bij zijn huis een dokter en een beveiliger bij zich kan hebben als hij daarom vraagt.

Mundo Deportivo claimt dat Barcelona Dembélé aan het pamperen is, zodat hij zich meer op zijn gemak gaat voelen in Catalonië en in het eerste elftal van Barcelona. De twintigjarige aanvaller zou regelmatig vrienden over de vloer hebben met wie hij fastfood eet. Met de komst van onder meer een kok moet Dembélé weer uitgebalanceerde, gezonde maaltijden gaan eten.