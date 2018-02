Chong getipt voor eerste elftal van United: ‘Heel erg veel potentie’

Scott McTominay beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Manchester United. De 21-jarige middenvelder, een jeugdproduct van the Red Devils, speelde tot dusver veertien wedstrijden in de hoofdmacht. Hij verwacht dat Tahith Chong en Angel Gomes de volgende spelers zullen zijn die geregeld hun opwachting mogen maken in het eerste elftal van Manchester United.

De achttienjarige Chong maakte in de zomer van 2016 de overstap van Feyenoord naar Manchester United. Dit seizoen speelde hij geregeld samen met Gomes, die reeds zijn debuut in het eerste elftal van the Red Devils maakte. Hij viel vorig seizoen in de competitiewedstrijd tegen Crystal Palace kort voor tijd in. “Er zitten verschillende jongens in lagere leeftijdscategorieën met veel talent”, zegt McTominay tegenover HCL.

“Maar ik heb het idee dat Angel en Chongsy heel erg veel potentie hebben. Hopelijk zullen ze op termijn met het eerste mee gaan trainen en zoveel mogelijk speeltijd krijgen”, vervolgt de jonge middenvelder, die vorig seizoen in de uitwedstrijd tegen Arsenal zijn debuut maakte. “Het was zo’n onwerkelijk moment. Het was een geweldige wedstrijd voor mij, ondanks het resultaat. Mijn ouders zaten in het uitvak, het was echt een overweldigende dag.”