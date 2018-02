‘Het is lang geleden dat ik regelmatig speelde, daarom moest ik een stap maken’

Olivier Giroud verruilde Arsenal in januari voor Chelsea, dat naar verluidt zeventien miljoen euro neertelde voor de spits. Bij the Gunners was hij in de eerste seizoenshelft overwegend bankzitter en na de komst van Pierre-Emerick Aubameyang trok hij zijn conclusies. De Fransman is blij met overstap naar Chelsea.

“Het is een tijd geleden dat ik regelmatig speelde en dat is de reden dat ik een stap moest maken”, zegt Giroud in gesprek met de Daily Mirror. “Ik had een nieuwe uitdaging nodig en Chelsea was de perfecte club voor mij. Het is een Premier League-club, maar bovenal een club die de afgelopen tien jaar meer titels heeft gewonnen dan alle andere clubs. Het is echt een enorme club en ik ben blij dat ik hier mijn carrière kan vervolgen.”

“Ik heb prachtige jaren gehad bij Arsenal, maar ik ben nu toe aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Nu richt ik me voor honderd procent op mijn prestaties hier”, vervolgt de Franse spits. “Ik ben blij om weer in de Champions League en de FA Cup te kunnen spelen. Er komen grote wedstrijden aan, tegen Barcelona, Manchester City en Manchester United, dus we hebben veel vertrouwen nodig.”