Emery reageert op geruchten over Ronaldo: ‘Ik ben blij met Neymar’

In de achtste finales van de Champions League staan Real Madrid en Paris Saint-Germain woensdagavond tegenover elkaar. Behalve een duel tussen de Spaanse en Franse grootmacht is het ook de confrontatie tussen Cristiano Ronaldo en Neymar. Waar de Braziliaan sinds zijn transfer van Barcelona naar PSG gelinkt wordt aan een vertrek naar Real Madrid, wordt in de Spaanse en Franse kranten geschreven over een transfer van Ronaldo naar Paris Saint-Germain. Unai Emery wil in aanloop naar de kraker in het miljardenbal niet te veel woorden vuil maken aan de geruchten.

Naar verluidt zou PSG willen meewerken aan een vertrek van Neymar naar Real Madrid zodra de aanvaller de Franse topclub aan de Champions League heeft geholpen. France Football meldde dinsdag dat Ronaldo in 2012 al dicht bij een transfer naar Paris Saint-Germain zou zijn geweest. Op weg naar het duel van woensdagavond kreeg Emery de vraag of hij Neymar voor Ronaldo zou willen ruilen. De coach reageerde gevat: “Dat kan een lastige vraag zijn, of een heel eenvoudige, afhankelijk van hoe jij er naar kijkt of hoe ik de vraag beantwoord. Ik ben blij met Neymar.”

Emery had het liever over de wedstrijd van donderdag. Hij hoopt dat zijn ploeg geleerd heeft van de dubbele confrontatie met Barcelona van vorig seizoen. Voor eigen publiek won PSG met 4-0, maar ging het met 6-1 onderuit in het Camp Nou, waardoor het alsnog werd uitgeschakeld. “Misschien is onze voorbereiding na die wedstrijd al gestart. We wilden iets positiefs meenemen uit die ervaring. We hebben kort over die wedstrijd gesproken. Van iedere negatieve ervaring leer je iets. Ik denk dat we nu beter voorbereid zijn.”