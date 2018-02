Geduldige Kluivert: ‘Heb nog genoeg tijd om te groeien, en geld is geen reden'

Onlangs doken er berichten op dat Ajax en Manchester United zouden onderhandelen over een transfer van Justin Kluivert. De vleugelaanvaller benadrukt in gesprek met Voetbal International dat hij niks van een eventuele transfer weet. Hij is zich ervan bewust dat hij voor zijn ontwikkeling beter even kan wachten voordat hij naar het buitenland trekt.

“Grappig, maar ik weet niets meer dan iedereen. Het is een leuk gerucht, buitenlandse interesse is nooit verkeerd, maar meer is het niet. Uiteindelijk is het mijn doel, de top halen. Maar nu telt mijn ontwikkeling”, stelt de aanvaller, dit seizoen tot dusver goed was voor zeven doelpunten en vier assists. “Ik heb nog genoeg tijd om te groeien, en geld is geen reden.”

“Dat is iets voor later, niet voor nu”, vervolgt Kluivert, wiens contract bij Ajax nog loopt tot medio 2019. Hij wil de stap pas maken wanneer hij voldoende perspectief ziet bij zijn nieuwe club. “Ik heb in mijn jeugd jongens naar het buitenland zien vertrekken. Dat klonk mooi, maar ik vond het niet slim. Zoiets moet je niet te vroeg doen.”