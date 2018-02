‘Inter weigerde bod van zestig miljoen’: ‘Ik vind Real en Barça geweldig'

In zijn eerste seizoen voor Internazionale maakt Milan Skriniar veel indruk. De Slowaakse verdediger kwam afgelopen zomer over van Sampdoria en kon naar verluidt in januari al voor een bedrag van zestig miljoen euro verkocht worden door i Nerazzurri. Het bod van een onbekende club werd echter van tafel geveegd, maar Skriniar heeft wel al een aantal bestemmingen in zijn hoofd.

“Ik weet dat er een waanzinnig aanbod binnen is gekomen. Maar ik heb alles aan mijn zaakwaarnemer overgelaten. Ik was wel gegaan als dat de beste opties was geweest”, zegt Skriniar in gesprek met het Slowaakse Sport. De verdediger zou in de belangstelling staan van Real Madrid, Barcelona, Manchester United en Manchester City. “Ik ben heel blij met de interesse van grote clubs, maar tegelijkertijd ben ik opgelucht dat Internazionale me nog niet wilde verkopen.”

“Ik vind Real Madrid en Barcelona geweldig, maar hetzelfde geldt voor de clubs uit Manchester. De Premier League is de mooiste competitie ter wereld”, vervolgt de veertienvoudig Slowaaks international. “Mijn eventuele vertrek hangt van veel factoren af, bijvoorbeeld of beide clubs eruit komen en welke rol ik bij mijn nieuwe club zou krijgen. Als ik een transfer maak om op de bank te zitten of alleen in de beker te spelen, blijf ik liever bij Internazionale.”