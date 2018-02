Botteghin verbeet zich op de tribune: ‘Dat was echt pijnlijk om te zien’

Eric Botteghin moest dit seizoen lang toekijken door een knieblessure. De Braziliaanse verdediger maakte onlangs in de bekerwedstrijd tegen PSV, die met 2-0 gewonnen werd, zijn rentree in het elftal van Feyenoord. Nu Botteghin weer fit is, wil hij eigenlijk zo snel mogelijk terugkeren in de basiself van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Na de winterstop speelde Van Bronckhorst in eerste instantie met Renato Tapia en Sven van Beek in het hart van de verdediging, terwijl Jan-Arie van der Heijden de laatste twee competitiewedstrijden vanaf de aftrap mocht beginnen. “Van Beek heeft het heel goed gedaan. Als topvoetballer wil je heel graag spelen. Ik snap de keuze van de trainer wel. Ik ben niet blij natuurlijk, iedereen wil spelen. Ik moet het accepteren en door blijven gaan”, zegt Botteghin in gesprek met RTV Rijnmond.

“Het is ook moeilijk om te wachten, maar je moet geduld hebben en wachten op een kans”, vervolgt de verdediger, wiens wereld naar eigen zeggen instortte toen hij hoorde dat hij lang geblesseerd zou zijn. “Jazeker, ik was goed bezig na een geweldig seizoen. Dan wil ik ook meedoen in de Champions League en dat was echt pijnlijk om te moeten zien. Op de tribune kun je niets doen en geen bijdrage leveren. Dat is nog pijnlijker om te zien. Op het veld kun je tenminste nog iets doen.”

Zonder Botteghin kent Feyenoord tot dusver een bijzonder matig seizoen. De Rotterdammers verspeelden al twaalf keer punten en staan met een achterstand van 22 punten op koploper PSV op de vierde plaats. “Dit is een heel slecht seizoen van ons. Ik heb geen antwoord erop hoe dat kan. Na een mooi jaar, is dit echt heel vervelend. Niemand bij de club is blij, maar we moeten doorgaan. We hebben de beker nog en ik geloof nog in de derde plaats.”