Di Maria blikt terug op vertrek bij Real: ‘Ik heb die brief meteen verscheurd'

Paris Saint-Germain gaat woensdagavond op bezoek bij Real Madrid en dat betekent voor Ángel Di Maria een terugkeer in de Spaanse hoofdstad. De Argentijnse aanvaller stond tussen 2010 en 2014 onder contract bij de Koninklijke, waarna hij via Manchester United in Parijs belandde. Ondanks zijn historie bij Real Madrid, koestert Di Maria geen warme gevoelens voor de club.

“Mijn band met Real Madrid eindigde toen ik daar vertrok. Het zou voor mij geen probleem zijn om voor Barcelona te spelen, eerlijk gezegd. Ik kan eigenlijk alleen niet voor Newell’s Old Boys spelen, omdat ik een fan ben van Rosario Central”, zegt Di Maria in gesprek met So Foot. De aanvaller bewaart vervelende herinneringen aan zijn vertrek bij de Koninklijke. Toen hij dat te horen kreeg, was hij met de Argentijnse ploeg op het WK 2014.

In de kwartfinale tegen België was Di Maria geblesseerd uitgevallen, waardoor hij de finale uiteindelijk niet zou spelen. “Ik kreeg op de dag van de WK-finale in 2014 een brief van Real Madrid. Daarin stond dat de Argentijnse bond verantwoordelijk zou zijn als er iets met me zou gebeuren in de finale. Ik heb die brief wel gelezen, maar daarna meteen verscheurd", besluit de aanvaller. Paris Saint-Germain gaat in de achtste finale van de Champions League eerst op bezoek bij Real Madrid, de return in Parijs wacht drie weken later