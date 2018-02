Vrouw van Coutinho helpt Barcelona op transfermarkt

AS Roma wil een clausule van negentig miljoen euro aan een eventueel nieuw contract voor Alisson toevoegen. Het salaris van de begeerde keeper kan, als hij zijn handtekening zet, van anderhalf naar vijf miljoen euro gaan. (Sky Italia)

Crystal Palace praat met Diego Cavalieri, die zijn contract met Fluminense heeft laten ontbinden. De ervaren Argentijn is in beeld om tot het einde van het seizoen als stand-in van Wayne Hennessey te fungeren. (Diverse Britse tabloids)

Dat klinkt als muziek in de oren voor Barcelona, dat met Coutinho, Yerry Mina en Paulinho al aan het maximale aantal van drie spelers buiten de EU zit.

(AS)