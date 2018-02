‘Kan Tottenham de CL winnen? Absoluut, ze horen bij de gevaarlijkste teams’

Tottenham Hotspur maakte dinsdagavond een 2-0 achterstand goed op bezoek bij Juventus en vertrok uiteindelijk met een 2-2 gelijkspel uit Turijn. The Spurs hebben zodoende een goede uitgangspositie om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Jamie Redknapp denkt dat de formatie van manager Mauricio Pochettino een serieuze kans heeft om het toernooi te winnen.

“Kan Tottenham de Champions League winnen? Absoluut, Liverpool en Tottenham horen bij de gevaarlijkste ploegen, omdat ze speciale spelers hebben. In het begin had iedereen het over de selectiebreedte van Tottenham, maar ze hebben gewoon een hele sterke selectie. Ze zijn heel veelzijdig en ik ben enorm onder de indruk van Davinson Sánchez. Ik ben verrast dat ze niet meer punten hebben gepakt in de Premier League”, stelt Redknapp tegenover Sky Sports.

“Tottenham is de absolute favoriet nu om de volgende ronde te bereiken. Juventus is een gevaarlijke ploeg, maar met het juiste speelplan kan Tottenham ieder team verslaan. Ze hebben daar de juiste spelers voor”, concludeert de oud-middenvelder. Christian Eriksen zorgde in Turijn voor de gelijkmaker, door Gianluigi Buffon vanuit een vrije trap te verschalken. Pochettino was na afloop lovend over de Deense middenvelder.

“In mijn ogen speelde hij een fantastische wedstrijd, hij was buitengewoon. Christian is een hele belangrijke speler voor ons. Hij stapt het veld op en realiseert zich altijd dat hij een speler is die onze filosofie vertegenwoordigt”, wordt de Argentijnse manager van Tottenham geciteerd door verschillende Engelse media. “Christian is een speler die het team met elkaar verbindt en dat is werkelijk fantastisch. Het team was geweldig, maar hij was fantastisch.”