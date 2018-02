‘Als hij bij City had gespeeld, was hij een van de sterspelers geweest’

Na de 1-0 nederlaag van Manchester United tegen Newcastle United kreeg Paul Pogba de nodige kritiek op zijn functioneren. Jamie Redknapp is van mening dat de Fransman op de verkeerde manier gebruikt wordt door manager José Mourinho. Hij denkt dat Pogba onder Josep Guardiola de sterren van de hemel zou spelen.

“Ik kan niet geloven dat we in zo’n situatie zitten, want toen hij van het veld gestuurd werd tegen Arsenal kwam iedereen met statistieken dat Manchester United niet zonder hem kan. Iedereen zei dat hij onmisbaar was, maar nu is hij dus ineens nutteloos. Wanneer de dingen goed gaan, is hij de beste speler ter wereld. Anders wordt hij afgemaakt, alleen maar vanwege zijn prijskaartje”, zegt Redknapp tegenover Sky Sports.

“Ik denk dat Mourinho verantwoordelijkheid draagt voor Pogba, het is zijn werk. Iedereen verwacht een speler met vertrouwen, maar ik denk dat er ook van hem gehouden moet worden”, vervolgt de oud-middenvelder van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur. “Je zag tegen Newcastle dat zijn vertrouwen heel laag is. Ik zie geen situatie waarin Guardiola zo met hem om zou gaan. Als hij bij Manchester City had gespeeld, was hij een van de sterspelers geweest. Ik denk gewoon dat Mourinho niet het beste in hem naar boven kan halen.”

“Pep is het type manager dat hem in het veld zou brengen, maar Mourinho haalt hem er eerder vanaf. Dit is niet zomaar een jongen waar hij mee om moet gaan, maar een van de grootste spelers ter wereld. Mourinho vraagt nu om een oorlog met zijn huidige spelers. Met Pogba’s macht in de kleedkamer moet Mourinho heel erg voorzichtig zijn. Ik zie geen voordeel om de sterspeler tegen je op te zetten”, besluit Redknapp.