Guardiola: ‘Een buitengewone speler, we hebben hem heel erg gemist’

Josep Guardiola was dinsdagavond zeer te spreken over het 'uitstekende resultaat' van Manchester City in het eerste duel met FC Basel, in het kader van de achtste finales van de Champions League. De Engelse topclub won met 0-4 op Zwitserse bodem, een uitslag die na 53 minuten spelen reeds op het scorebord stond. "Een uitstekend resultaat. We zitten bijna in de kwartfinales", erkende de manager van the Citizens.

"De knockout-fase van de Champions League bestaat echter uit 180 minuten en we zullen de return serieus nemen. Maar dit is een uitstekend resultaat", benadrukte Guardiola. Ilkay Gündogan, Bernardo Silva en Sergio Agüero zorgden na 23 minuten spelen al voor een tussenstand van 0-3. Nog geen tien minuten na rust schoot Gündogan zijn tweede van de avond op heerlijke wijze binnen en dat was meteen het laatste wapenfeit in het St. Jakob Park.

"Gündogan is een buitengewone voetballer", vervolgde Guardiola. "Afgelopen seizoen hebben we hem heel erg gemist, toen hij door een blessure zes maanden aan de kant stond. Daarom zijn we ook zo blij. Het gaat niet alleen om zijn kwaliteit, hij isook een persoonlijkheid waar andere voetballers graag mee samenspelen."

"Het is pas februari", vervolgde Guardiola, enigszins vol ongeloof. "In de Premier League staan we er geweldig voor, we zitten bijna in de kwartfinalesi, we staan in de finale van de League Cup en maandag krijgen we een kans om de kwartfinales van de FA Cup te bereiken. Game by game."

Manchester City speelt maandag bij Wigan Athletic en treedt op 25 februari op Wembley aan tegen Arsenal, in de finale van de League Cup. Guardiola ziet bovendien hoe zijn ziekenboeg leegstroomt. "Ook Gabriel Jesus komt bijna terug. Op Benjamin Mendy na kunnen we de komende weken over een volledig fitte selectie beschikken."