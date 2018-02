Manchester City al bijna in kwartfinales na glansrol voor Gündogan

Manchester City lijkt zich dinsdagavond al te hebben verzekerd van een plek in de kwartfinales van het toernooi om de Champions League. Het team van manager Josep Guardiola won de eerste confrontatie met FC Basel met ruim verschil, waardoor het weerzien over drie weken in het Etihad Stadium veel weg heeft van een formaliteit: 0-4. Ilkay Gündogan nam twee treffers van de bezoekers voor zijn rekening; Bernardo Silva en Serio Agüero scoorden ook.

De koploper van de Premier League was in de eerste helft heer en meester in het St. Jakob Park. Het team van Raphaël Wicky had alleen de eerste veertien minuten min of meer antwoord op het spel van the Citizens, die daarna genadeloos toesloegen. Na een corner van Kevin De Bruyne was Gündogan sterker in de lucht dan Fabian Frei en kopte hij de openingstreffer achter Tomas Vacliv. De doelman van FC Basel zag er luttele minuten later niet goed uit toen Bernardo Silva de bal na een van richting veranderde pass van De Bruyne kreeg. Hij kon de hoge inzet van de Portugees niet voldoende keren: 0-2.

Na dik twintig minuten spelen verscheen al de 0-3 op het scorebord. Na een duel van Fernandinho pikte Agüero de bal op en joeg hij het leer van een meter of twintig in de hoek, terwijl Vacliv aan de grond genageld bleef. Het team van Guardiola probeerde nog voor rust een vierde treffer te maken, maar Vacliv redde op een inzet van Raheem Sterling en een poging van De Bruyne ging rakelings over. FC Basel kwam niet verder dan een vroege kans voor Dimitri Oberlin, wiens lob door Nicolás Otamendi onschadelijk werd gemaakt, en een poging van Valentin Stocker. Ederson redde echter bekwaam.

Het tweede bedrijf was nog geen tien minuten oud, toen Gündogan zijn tweede van de avond maakte. De Duitser ontving de bal van Agüero en schoot het leer met rechts heerlijk in de bovenhoek: 0-4. De riante tussenstand was voor Guardiola een goede reden om zijn elftal te wijzigen: Leroy Sané maakte zijn rentree als vervanger van Sterling, terwijl David Silva de plaats van De Bruyne innam.

In het restant van de tweede helft ging de wedstrijd op en neer, met kansen voor beide teams. Een kopbal van Oberlin ging naast, terwijl Ederson een schot van Mohamed Elyounoussi keerde. Aan de andere kant van het veld stond Vacliv een kwartier voor tijd een hattrick van Gündogan in de weg. Voor Manchester City lag de prioriteit op dat moment echter al op het houden van de nul en zo geschiedde. Ricky van Wolfswinkel startte op de bank en kwam niet binnen de lijnen.