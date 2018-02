Tottenham toont veerkracht en verlaat Turijn als morele winnaar

Tottenham Hotspur heeft dinsdagavond een verdienstelijk gelijkspel overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Juventus in de achtste finale van de Champions League. De Londenaren kwamen vroeg op een 2-0 achterstand, maar rechtten de rug in Turijn: 2-2. Over drie weken wacht de return in Engeland. Gonzalo Higuaín maakte beide treffers voor Juventus en miste een penalty; namens Tottenham waren Harry Kane en Christian Eriksen trefzeker.

Voorafgaand aan de wedstrijd ging het veel over Kane, die volgens tegenstander Giorgio Chiellini op het niveau zit van spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar. Toen het binnen tien minuten al 2-0 stond, was alle Engelse hoop dan ook op Kane gevestigd. Halverwege de eerste helft had de spits voor het eerst moeten scoren. Na een prachtige pass van Eriksen zeilde de bal over de defensie van Juventus, waarna Kane volledig vrij voor het doel kon binnenkoppen. Door een spectaculaire redding van Gianluigi Buffon bleef de score echter intact.

In die fase zette Tottenham veel druk en dat betaalde zich uiteindelijk toch uit. Op het middenveld namen de bezoekers de bal over en Dele Alli bediende Kane met een steekpass. De Engels international dook op voor Buffon en faalde ditmaal niet: hij omspeelde de keeper en werkte de bal in een leeg doel. Juventus kreeg in de blessuretijd van het eerste bedrijf een uitgelezen kans om de marge weer terug te brengen naar twee. Na een domme overtreding van Serge Aurier op Douglas Costa mocht Higuaín aanleggen vanaf elf meter, maar de Argentijn schoot snoeihard op de lat.

Daarmee liet de spits na om zijn hattrick te completeren. In de tweede minuut volleerde Higuaín zijn ploeg al op voorsprong, nadat hij de bal direct uit de lucht nam na een lepe vrije trap van Miralem Pjanic. In de negende minuut ontfermde Higuaín zich voor de eerste keer van de avond over een penalty: hij mikte raak in de linkerhoek na een late tackle van Ben Davies op Federico Bernardeschi. Na de goede start zakte het niveau van Juventus dus in en daardoor ontstond een spannende en onderhoudende eerste helft, met 2-1 als de ruststand.

De tweede helft begon minder spectaculair dan het eerste bedrijf. Na een klein uur kreeg Higuaín echter wel een grote kans op de 3-1: na een afgemeten hoekschop kopte hij van dichtbij op Hugo Lloris. Tottenham bleef dus in de wedstrijd en kwam twintig minuten voor tijd zelfs langszij. Eriksen nam een vrije trap op een dreigende positie en koos voor een laag schot in de korte hoek. De bal leek houdbaar voor Buffon, maar die kreeg er slechts een hand tegen: 2-2. Daar bleef het bij, ondanks dat Juventus in de slotfase nog naar het winnende doelpunt zocht.