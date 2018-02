Hazard: ‘Enkel een idioot zal zeggen dat Eden geen rol speelde in die transfer’

Thorgan Hazard heeft dit seizoen voor het eerst een vaste basisplaats bij Borussia Mönchengladbach. De aanvallende middenvelder annex vleugelspeler draait een uitstekend seizoen: met zeven doelpunten en evenzoveel assists behoort hij tot de meest beslissende spelers in de Bundesliga. Hazard zal desondanks altijd vergeleken blijven worden met zijn broer Eden, die over nog meer kwaliteiten beschikt.

Thorgan draait er in gesprek met Sport/Voetbalmagazine niet omheen welke Hazard-telg het meest getalenteerd is. "Je moet blind zijn om te denken dat ik dezelfde kwaliteiten heb als Eden. Kijk: Eden is een beestig goede voetballer, een van de beste spelers van de wereld", zegt de zevenvoudig international van België. "Hij heeft zijn carrière perfect ingedeeld, de juiste keuzes gemaakt op het juiste moment. Mijn ontwikkeling verliep trager dan bij Eden."

Tussen 2012 en 2015 stond Thorgan net als Eden onder contract bij Chelsea, maar in tegenstelling tot zijn broer speelde hij geen enkel duel voor the Blues. "Ik heb het nooit ontkend: zonder mijn broer was ik nooit bij Chelsea geraakt. Enkel een idioot zal zeggen dat Eden geen rol heeft gespeeld in die transfer", geeft Thorgan toe. "Maar ik weet dat ik zelf, zonder de hulp van Eden, mijn carrière moet uitbouwen en mijn naam moet waarmaken. Of beter gezegd: ik moet zorgen dat de mensen mijn voornaam onthouden."