Klopp: ‘Omdat we live op tv zijn, loop ik na deze vraag niet de zaal uit’

Jürgen Klopp leidde Borussia Dortmund in 2013 naar de finale van de Champions League en zou graag opnieuw in de eindstrijd van het miljardenbal staan. De oefenmeester van Liverpool vindt het echter veel te vroeg om daar nu al mee bezig te zijn: toen hij dinsdagavond tijdens de persconferentie werd gevraagd naar een finaleplek, stelde hij dat niet op prijs.

Tijdens de persconferentie kreeg Klopp de vraag of Liverpool het kunststukje van 2005 kan herhalen, toen the Reds de trofee voor het laatst wonnen. "Ik denk niet dat de ploeg uit 2005 in dit stadium al bezig was met de eindzege. Als dat wel zo was, zou dat me erg verbazen. Misschien moet ik het eens navragen bij Rafael Benítez. Maar het slaat nergens op om daar nu mee bezig te zijn. Als we de finale halen, zullen we die natuurlijk proberen te winnen. Maar dat is nog erg ver weg", zei de Duitser.

"Ik heb er een hekel aan om het al te hebben over een volgende ronde, als je eerst nog een ronde moet spelen", vervolgde hij. Met een grote glimlach zei Klopp dat hij eigenlijk niet in de perszaal wilde blijven zitten na die vraag. "Ik beantwoord deze vraag alleen omdat ik een vriendelijk persoon ben. Als ik in de privésfeer zo'n vraag krijg, loop ik meestal meteen weg. Dat doe ik nu niet, omdat we live op tv zijn."

Verder zei de oefenmeester 'enorm veel respect' te hebben voor FC Porto, de tegenstander van woensdag. De Portugezen hanteren in zijn ogen een mix van goed voetbal, vechtlust, ervaring en jeugd. Hij weet ook dat Porto dit seizoen nog ongeslagen is in de competitie. "Aan de andere kant hebben ze dit seizoen niet twintig keer gespeeld tegen een ploeg van ons niveau. Wij zijn geen slechte ploeg en dat weten we. We willen dat ook aan de buitenwacht laten zien. We zullen morgen en over twee weken zien hoe het afloopt. Het wordt spannend, maar dat is prima."