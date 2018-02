‘Ik zou tweehonderd miljoen euro hebben gekost in deze transfermarkt’

Francesco Totti bleef AS Roma zijn hele carrière trouw, al kon hij in 2003 overstappen naar Real Madrid. De clubicoon van i Giallorossi blikt in gesprek met Sky Italia terug op zijn keuze om destijds niet te vertrekken. Hoewel Totti bij Roma naar eigen zeggen niets tekort kwam, betreurt hij het feit dat hij nooit serieus in de race was voor de Ballon d'Or.

"Toen Real Madrid aanklopte, heb ik een weloverwogen besluit genomen: ik liet de kans liggen om heel veel grote prijzen te winnen, zodat ik mijn hele leven lang hetzelfde shirt kon dragen. Dat was voor mij het allerbelangrijkst", vertelt de inmiddels gestopte aanvaller. in Rome had Totti 'alles' wat zijn hart begeerde. "De clubliefde en de passie bij Roma vond ik veel belangrijker dan de mogelijkheid om ergens anders prijzen te pakken. Ik gaf 101 procent voor Roma, want ik gaf de club voorrang boven mijn persoonlijke leven. Roma was alles."

"Het enige wat ik echt ben misgelopen, is de Ballon d'Or. Ik wist dat ik daar bij Roma minder kans op zou maken dan spelers van Real Madrid, Juventus of AC Milan", vervolgt Totti. "Die kregen meer aandacht op het internationale podium. Ik heb wel de Scudetto, de Supercopa en de Coppa Italia gewonnen met Roma, maar daarmee kon ik niet concurreren met die andere spelers." Totti wordt tot slot gevraagd hoeveel hij in de huidige transfermarkt zou kosten, als hij in de bloei van zijn loopbaan zou zitten. "Ik zou tweehonderd miljoen euro kosten", lacht hij.