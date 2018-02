Kramer trakteert op broodjes kroket bij handhaving Sparta Rotterdam

Michiel Kramer tekende maandag een contract bij Sparta Rotterdam tot het eind van het seizoen. Met de aanvaller in de gelederen hoopt de Kasteelclub zich te handhaven in de Eredivisie; momenteel staat Sparta onderaan. Als het doel wordt bereikt, geeft Kramer een rondje. "Als we ons handhaven, krijgt iedereen die bij Sparta werkt een broodje kroket van me."

Kramer werd in december bij Feyenoord uit de selectie gezet na het eten van een broodje kroket in de pauze van het bekerduel met Heracles Almelo. Er is veel over gezegd en geschreven, geeft de spits aan. Zelf wil hij er dan ook niet veel meer aan toevoegen. "Het ware verhaal vertel ik nog wel een keer, als ik denk dat de tijd er rijp voor is. In een biografie? Haha, dat zou kunnen", citeert Metro.

Ook op zijn periode bij Feyenoord wil Kramer niet per se terugblikken. Wel geeft hij aan dat hij positieve herinneringen koestert van zijn tijd in De Kuip. Bij Feyenoord won Kramer de KNVB Beker en werd hij kampioen van de Eredivisie. "Ik heb mijn droom verwezenlijkt en de manier waarop ik ben vertrokken bij Feyenoord heeft er echt niet voor gezorgd dat het een nachtmerrie is geworden."