Mislukte winkelmiddag inspireert Sánchez: ‘Men belde onze krant op’

Alexis Sánchez sloot zich afgelopen transferwindow aan bij Manchester United. Spelers van the Red Devils hebben tegenover verschillende media al aangegeven onder de indruk te zijn van het fysiek van de Chileen. Journalist Pietro Oleotto geeft op de clubsite van United aan dat de aanvaller niet altijd bekend stond om zijn spierbundels.

"In zijn eerste seizoen bij Udinese was hij dun en bleef hij vooral op de rechtervleugel hangen", memoreert de Italiaan. "Het fysieke spel in het strafschopgebied was te zwaar voor hem. Maar de team verlangde dat hij meer centraal en meer bij de goal zou staan, zodat zijn dribbels het beste uit de verf kwamen. Dus hij begon hard te trainen."

"Ze bouwden ad hoc een gym voor hem, waar hij vanaf toen na de training twee uur per dag was. Ik herinner me nog hem te zien in een voorseizoen op trainingskamp... Ik was geschokt hoeveel spiermassa hij erbij had gekregen", aldus Oleotto, die een anekdote aanhaalt om de welwillendheid van Sánchez te benadrukken: "Op een dag reed hij na de training naar Udine om wat te gaan winkelen."

"Maar aangekomen sloot hij per ongeluk zijn sleutels en mobiele telefoon op in zijn auto. Ik weet niet wat anderen zouden hebben gedaan, maar hij rende gewoon huiswaarts. Hij jogde acht kilometer vanaf het centrum naar zijn huis in de heuvels. Geamuseerde locals zagen hem in trainingspak van de club rennen en belden onze krant op. Het was typisch Sánchez om deze situatie te veranderen in een geïmproviseerde cross-country run."