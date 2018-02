Feyenoord verlengt contracten: ‘Enorme nationale en internationale ervaring’

Arno Philips, fysieke trainer annex coördinator en revalidatiefysiotherapeut Stijn Vandenbroucke blijven ook de komende jaren deel uitmaken van de staf van Feyenoord, zo meldt de regerend landskampioen dinsdag via de officiële kanalen. Beide specialisten hebben een nieuw meerjarig contract getekend tot respectievelijk 2020 en 2021.

"Ik heb het enorm naar mijn zin bij Feyenoord", laat Philips op de site van de Rotterdammers weten. "In de afgelopen jaren hebben we samen met de medische en performance staf een mooie slag geslagen. Met de nieuwe trainingsaccommodatie die deze zomer wordt opgeleverd, verwacht ik dat we daar nog meer stappen in kunnen maken."

Vandenbroucke, die met ingang van dit seizoen bij Feyenoord als revalidatiefysiotherapeut aan de slag is gegaan, is blij met de contractverlenging. "Ik ben heel blij met het vertrouwen van de clubleiding, de staf en de spelers. Ik ben overtuigd van de ambitie en de potentie van Feyenoord en kijk ernaar uit hier samen de lat zo hoog mogelijk te leggen."

Martin van Geel is verheugd met de nieuwe verbintenissen van beide specialisten. "Arno en Stijn zijn vakmensen met enorme nationale en internationale ervaring, die bovendien elke dag met volle overgave hun bijdrage leveren. We zijn blij dat ze met al hun specifieke kwaliteiten en kennis langer aan de club verbonden blijven", aldus de technisch directeur op de clubsite.