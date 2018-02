‘Opvolger Robben’ niet te koop: ‘Niet voor 100, ook niet voor 150 miljoen’

Bayern München is met het oog op vernieuwing zich aan het oriënteren op de transfermarkt. Arjen Robben en Franck Ribéry staan nog tot komende zomer onder contract in Beieren en beide vleugelspelers worden gelinkt aan een vertrek. Florian Thauvin wordt gezien als een mogelijke opvolger, maar de aanvallende middenvelder annex buitenspeler is onbetaalbaar volgens Olympique Marseille.

Jacques-Henri Eyraud, voorzitter van de Franse topclub, wil niet meewerken aan een transfer van zijn 25-jarige pupil. "Hij is niet te koop. Niet voor 100 miljoen euro en ook niet voor 150 miljoen euro", aldus Eyraud in gesprek met Téléfoot. De voorzitter benadrukt in het interview dat Thauvin een belangrijke speler voor Marseille is en dat de speler niet hoeft te rekenen op een transfer.

De tweevoudig international van Frankrijk, die tot medio 2021 vastligt, werd vanaf 2016 gehuurd door Marseille van Newcastle United. Laatstgenoemde club besloot de veelzijdige Fransman afgelopen zomer definitief van de hand te doen voor een bedrag van ongeveer elf miljoen euro. Dit seizoen is Thauvin op dreef bij Marseille: in 25 competitiewedstrijden heeft hij al 14 keer het net gevonden en 11 keer een medespeler in stelling gebracht.