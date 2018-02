Cristiano Ronaldo kan weergaloze CL-reeks vervolg geven tegen PSG

Real Madrid en Paris Saint-Germain moeten uitmaken wie van de twee zich plaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Real is in eigen land aan een teleurstellend seizoen bezig en staat met 42 punten op de vierde plaats, terwijl PSG nagenoeg ongenaakbaar is in de Ligue 1. Opta blikt vooruit op het duel in het Santiago Bernabéu, woensdagavond vanaf 20.45 uur.

0 De resultaten van Real Madrid en PSG zijn in balans, want beide ploegen versloegen elkaar twee keer en er werd tevens twee keer geremiseerd, over alle competities gezien.

0 PSG schakelde Real in de twee voorgaande Europese ontmoetingen in de knock-outfase in de kwartfinale uit: in 1992/93 in de UEFA Cup en in 1993/94 in de Europacup II.

0 In het seizoen 2015/16 speelden Real en PSG tegen elkaar in de groepsfase. Real won en speelde een keer gelijk én hoefde geen doelpunt te incasseren tegen de Parijzenaren.

0 Onder Zinédine Zidane heeft Real tien van de veertien knock-outwedstrijden in de Champions League gewonnen. Daarnaast heeft Real dit seizoen alle zes Champions League-duels in het Santiago Bernabéu gewonnen.

0 Real doet voor het 21e seizoen op rij mee aan de Champions League, de langste reeks in de geschiedenis van het toernooi. Real heeft in deze periode altijd de knock-outfase bereikt.

0 Real heeft in de afgelopen zeven Champions League-seizoenen steeds de halve finale bereikt en ook dat is een recordreeks in de geschiedenis van het toernooi.

0 Real werd vorig seizoen het eerste team sinds Internazionale in 2010 dat de Champions League won nadat men in de poule op de tweede plaats was geëindigd.

0 Real heeft de Europacup I/Champions League twaalf keer gewonnen, meer dan welk team dan ook. De laatste zes CL-finales die ‘de Koninklijke’ speelde, werden gewonnen.

0 PSG kwam in de laatste vijf Champions League-seizoenen niet verder dan de kwartfinale. De beste prestatie van de Parijzenaars is de halvefinaleplek in 1995, waarin zij werden uitgeschakeld door AC Milan.

0 PSG verloor vier van de laatste zes uitwedstrijden in de knock-outfase van de Champions League. Er werd één keer geremiseerd en één keer gewonnen, van Chelsea in maart 2016 (1-2).

0 PSG maakte dit seizoen 25 doelpunten in de groepsfase van de Champions League, een record voor clubs in de poulefase van het miljoenenbal.

0 Cristiano Ronaldo is met 114 doelpunten de recordtopscorer van de Champions League. De aanvaller maakte negentien doelpunten in zijn laatste elf CL-duels, en wist dit seizoen in ieder CL-duel te scoren.