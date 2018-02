‘We hebben met Messi gepraat en hem gevraagd minder te spelen’

Lionel Messi verkeert dit seizoen in uitstekende vorm en maakt zowel in LaLiga als in de Champions League wederom grote indruk. Na een lang seizoen met Barcelona wacht voor de sterspeler met Argentinië komende zomer ook nog het WK in Rusland en Claudio Tapia hoopt dat Messi uitgerust zal zijn om te schitteren op het mondiale eindtoernooi.

"Ik hoop dat alle spelers van Argentinië dezelfde vorm hebben op het WK als dat ze nu hebben", zegt de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond, geciteerd door onder meer Marca. "Sergio Agüero speelt momenteel fantastisch bij Manchester City en Lionel Messi is altijd sterk bezig. Dit is een belangrijk gegeven voor de trainers en de directie van Argentinië."

Tapia vertelt dat men met Messi heeft gesproken om ervoor te zorgen dat overbelasting wordt voorkomen: "We hebben met Messi gepraat. Hij moet goed voor zichzelf zorgen en we hebben hem gevraagd om minder te spelen bij Barcelona." Dit seizoen heeft Messi al 36 wedstrijden in clubverband gespeeld, waarin hij 27 keer scoorde en 14 assists verzorgde.