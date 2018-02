Hiddink ‘vernederd’: ‘Alles hebben ze gecheckt, ze wilden me per se pakken’

Guus Hiddink werd in januari 2007 door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt wegens belastingfraude. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal zegt in gesprek met het magazine Helden dat hij de hele zaak als een vernedering heeft ervaren. "Hier heb ik me zo boos over gemaakt", aldus de 71-jarige oefenmeester.

Hiddink werd na zijn succesvolle avontuur met Zuid-Korea, toen hij in België woonde, aangepakt. "Formeel woonde ik in Spanje en ik wilde re-emigreren toen ik bij PSV aan de slag ging. Ik was via mijn accountant al in gesprek met de Nederlandse belastingdienst, wilde geen gelazer. De mededeling was dat ik nogmaals belasting moest gaan betalen, wat erop neerkwam dat ik van mijn verdiensten tien procent over zou houden", aldus Hiddink.

De ervaren trainer zegt dat zijn adviseurs tegen hem vertelden dat het goed was dat hij even in België ging wonen, zodat zij tussentijds een oplossing probeerden te vinden. "Het belachelijke blijft: ik wilde re-emigreren, heb zelf aan de bel getrokken." Hiddink vertelt dat de controleurs hadden gezien dat hij nauwelijks gas, licht en water afnam in België. "Dat klopte, want ik zat veelal op De Herdgang of in een hotelletje. Ze keken hoe vaak ik in België was en of ik mijn postbus leeghaalde. Alles hebben ze gecheckt, zie je het voor je?"

Hiddink vertelt dat men hem op een dag om zes uur 's ochtends kwam ophalen. "Wat een geld heeft dat hen gekost, ze wilden me per se pakken. De hele afdeling had op de dag van mijn zitting vrij genomen om op de publieke tribune plaats te nemen. Ik speelde open kaart en toch werd ik gestraft. Ik dacht: potverdikke, in wat voor land leven we? Ik heb de hele zaak als een vernedering ervaren."