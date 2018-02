Coutinho ontkent Real-verhaal: ‘Ik? Real Madrid? Nee, nee...’

Philippe Coutinho besloot afgelopen transferperiode Liverpool te verlaten en zich aan te sluiten bij Barcelona voor een bedrag van maximaal 160 miljoen euro. De Braziliaan zegt in gesprek met Sport dat hij goed is ontvangen bij de Catalaanse grootmacht. Bij Barça is Coutinho herenigd met Luis Suárez, met wie hij samenspeelde bij Liverpool.

"We speelden samen bij Liverpool en toen ik bij ze tekende, heeft hij me heel erg geholpen. Andere spelers trouwens ook, zeker degenen die Spaans en Portugees spraken. Die talen lijken op elkaar”, vertelt Coutinho, die veel met de Uruguayaanse aanvaller optrok. “We waren altijd samen en daaruit is een geweldige vriendschap ontstaan."

Voordat Coutinho zich aansloot bij the Reds, voetbalde hij bij Internazionale. Het verhaal deed de ronde dat de spelmaker in het verleden een proefperiode heeft gehad bij Real Madrid, de aartsrivaal van Barcelona, maar Coutinho ontkent: “Ik? Real Madrid? Nee, nee... Ik weet het niet, het was in de media… Ik was erg jong en op zestienjarige leeftijd had ik een aanbod van Inter. Dat is wat er gebeurde, ik tekende bij Inter."