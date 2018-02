Zidane: ‘Ronaldo won vijf keer de Ballon d’Or, ik ga hen nu niet vergelijken’

Real Madrid ontvangt Paris Saint-Germain woensdag voor de eerste ontmoeting van hun tweeluik in de achtste finales van de Champions League en voor beide clubs staat er veel op het spel. Het miljardenbal lijkt de enige prijs waar de Koninklijke nog voor in de race is, terwijl de hoge heren bij PSG na de dominantie in de Ligue 1 Europees succes eisen. Zinédine Zidane heeft echter niet het idee dat zijn baan op het spel staat.

“Wij voelen geen extra druk, hier leven we voor. Hier leven de spelers voor. De fans willen een geweldige wedstrijd zien. Ik denk niet aan mijn eigen toekomst, ik concentreer me op deze wedstrijd. Ik ben erop gefocust dat we het goed gaan doen”, legt hij uit tijdens een perspraatje. “Dit is geen finale. We moeten goed voetbal spelen. Als dat lukt met de spelers die we hebben, maken we een goede kans om door te gaan.”

Zidane moet een antwoord zien te vinden op het spel van Neymar en de Fransman wilde niet laten doorschemeren of hij van plan is een verdediger op te offeren aan de Braziliaan: “Ik denk niet dat ik dat moet vertellen. We zullen het morgen zien.” De ster van les Parisiens wordt regelmatig vergeleken met Cristiano Ronaldo, maar Zidane wenste hier niet aan mee te werken: “Ronaldo heeft vijf keer de Ballon d’Or gewonnen en ik ga hen op dit moment niet vergelijken.”

“Alles wat Neymar op het veld doet is van hoge kwaliteit en hij kan het verschil maken. Het zijn twee geweldige spelers, maar het is Real Madrid tegen PSG en niet Neymar tegen Ronaldo”, liet Zidane, die zich op de vlakte hield over de reden waarom Gareth Bale sinds zijn rentree nog geen enkele keer de negentig vol heeft gemaakt, optekenen. “Daar is geen concrete reden voor. Het is normaal dat aanvallers tegen het einde van wedstrijden worden gewisseld.”