Morata: ‘Ik had daar geen goede relatie met mijn teamgenoten’

Álvaro Morata is sinds afgelopen zomer speler van Chelsea, nadat de regerend landskampioen besloot 66 miljoen euro over te maken aan Real Madrid. De spits van the Blues had, afgezien van twee jaar bij Juventus, zijn hele leven in Spanje gevoetbald en zegt dat hij veel tegenslagen heeft gekend, ook toen hij in de jeugd bij Atlético Madrid speelde.

In gesprek met Movistar legt de Spanjaard uit dat hij veel werk heeft moeten verzetten in de jeugdopleiding van los Colchoneros. “Ik begon bij Atlético en eerst ging het erg goed. Maar op een gegeven moment genoot ik niet meer van het spelletje, ook omdat ik niet veel speelde. Ik had daar geen goede relatie met mijn teamgenoten, behalve met Koke en enkele anderen.”

“Ik wilde spelen bij Atlético, maar kende geen plezier daar. Het is essentieel om in de jeugd plezier te hebben. Ik dacht soms: ik ben gewoon niet goed genoeg. Ik heb veel spelers gezien die beter dan mij waren, maar zij waren te obsessief bezig. En ze hadden soms geen familie zoals de mijne achter ze staan”, aldus Morata, die bij Real samenwerkte met onder meer José Mourinho.

De Portugese oefenmeester waarschuwde zijn pupil dat hij meer zijn best moest doen: "Hij probeerde de spelers uit eigen teelt goed te behandelen. José gaf mij bijvoorbeeld mijn eerste grote contract in Madrid. Vlak daarna belde hij me na een slechte training op en zei: 'Als je het goed doet, hoef je in je leven niet veel te werken. Maar nu moet je wel kiezen hoe ver je wil komen, dus ga hard werken.'"