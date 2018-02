Clasie: ‘Moeilijk te zeggen, na dit seizoen zien we wel wat er komt’

Jordy Clasie staat nog tot medio 2020 onder contract bij Southampton, maar komt voorlopig uit voor Club Brugge, dat hem een seizoen heeft gehuurd van the Saints. Wat er na deze voetbaljaargang precies gaat gebeuren met Clasie, die onlangs ook openlijk solliciteerde naar een terugkeer bij Feyenoord, is nog niet helemaal duidelijk.

“Dat is nu heel moeilijk te zeggen. Veel te vroeg. Ik sta hier nog een paar maanden onder huurcontract en ik ga proberen zoveel mogelijk te spelen en een prijs te winnen. Daarna zien we wel wat er komt”, legt hij uit in gesprek met Sport/Voetbalmagazine. De middenvelder heeft het in ieder geval naar zijn zin in België: “Ik vind het leuk voetballen hier.”

“Heel veel fysiek wel. In Nederland is het tactisch sterk, met opbouw van achteruit, hier gaat het vaak snel heen en weer, schieten ze de bal naar voor en vliegen ze erachter aan”, gaat Clasie, die het spel in de Pro League soms wel vergelijkbaar vindt met de Engelse Championship, verder. “Sommige teams willen wel echt voetballen, maar vaak is het toch gooien. Wij voetballen goed, vind ik. We spelen aanvallend en zetten snel druk vooruit. Fysiek zijn we top, ik ben véél fitter dan in Engeland, echt waar.”