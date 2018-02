‘Arsenal moet de Europa League winnen, dat is de enige route terug naar de CL’

Arsenal ontbrak dit seizoen voor het eerst sinds lange tijd in de Champions League. De achterstand van the Gunners op de vierde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan het miljardenbal, bedraagt momenteel acht punten. Volgens Ian Wright kan Arsenal zich alleen via de Europa League nog kwalificeren voor de Champions League.

“Ze moeten de Europa League winnen, dat is de enige route terug naar de Champions League. Het zal echter een hels karwei worden om de finale te halen, want er zitten nog veel goede clubs in het toernooi. Maar via de competitie lijkt het onmogelijk om nog plaatsing voor de Champions League voor elkaar te krijgen. De nederlaag tegen Tottenham Hotspur heeft aan die hoop wel een einde gemaakt”, schrijft Wright in zijn column in The Sun.

“Het zou een geweldige prestatie zijn als ze dit gat nog weten te dichten, met een minder doelsaldo”, vervolgt de oud-aanvaller. “Aangezien ze ook defensief fouten blijven maken, lijkt het me onmogelijk dat het Arsenal nog lukt. Het lijkt alsof ze niet leren of verbeteren en dat is heel frustrerend. De fans werden weer enthousiast door de komst van Pierre-Emerick Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan, maar ze maken nog steeds dezelfde fouten.”

Arsenal neemt het komende week op tegen het Zweedse Östersunds in de Europa League. “Ik denk dat ze dat wel zullen redden. Een goede reeks zou Wenger echt helpen, het zou de club een boost geven. Maar dit Arsenal heeft al moeite met Swansea City, laat staan als ze in de Europa League Napoli, Borussia Dortmund of Atlético Madrid treffen. Ik begrijp de onrust onder de supporters. Er wordt gezegd: Het maakt mij niet meer uit, ik wacht op verandering. En dat vind ik jammer.”