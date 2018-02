Schedelbreuk dwingt 26-jarige Mason tot pensioen: ‘Geen andere optie’

Ryan Mason liep op 22 januari 2017 door een botsing met Gary Cahill in een wedstrijd tussen Hull City en Chelsea een schedelbreuk op en dat blijkt de laatste wedstrijd van de middenvelder in het profvoetbal te zijn geweest. The Tigers en Mason hebben dinsdag bekendgemaakt dat de 26-jarige Londenaar op medisch advies per direct een punt achter zijn loopbaan zet.

Mason lag na de botsing meer dan een week in het ziekenhuis en liet toen weten ‘blij te zijn dat hij nog leefde’. De middenvelder trainde na zijn herstel wel weer mee bij Hull, maar speelde geen wedstrijden meer sinds het incident. Op doktersadvies zal het hier ook niet meer van komen: “Ik heb onvermoeibaar gewerkt aan mijn terugkeer op het veld. Helaas heb ik, na experts te hebben geraadpleegd, door de risico’s die de aard van mijn blessure met zich meebrengt, geen andere optie dan te stoppen”, laat Mason weten in een verklaring.

Hull City toont zich in een statement aangedaan: “Het is met diepe spijt dat de club moet aankondigen dat Ryan Mason na zijn hoofdblessure zich per direct terugtrekt uit het voetbal. Ryan heeft begeleiding gezocht van talrijke wereldberoemde neurologen en neurochirurgen, die hem allemaal hebben geadviseerd niet terug te keren in het profvoetbal.”

Mason doorliep de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur en maakte in november 2008 zijn debuut in de hoofdmacht van the Spurs. De middenvelder werd daarna uitgeleend aan achtereenvolgens Yeovil Town, Doncaster Rovers, Millwall, Lorient en Swindon Town en speelde in totaal ruim vijftig wedstrijden voor Tottenham. In 2016 volgde de overstap naar Hull City, waar hij door zijn blessure slechts tot twintig wedstrijden kwam.