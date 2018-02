‘Als we ieder jaar dit vertrouwen hebben, gaan we de CL een keer winnen’

Manchester City bereikte in 2016 de halve finale van de Champions League, maar slaagde er in zijn overige deelnames aan het miljardenbal nog niet in om een onuitwisbare indruk te maken. De ploeg van Josep Guardiola is dit seizoen in de Premier League echter behoorlijk op stoom en Vincent Kompany denk dat dit weleens het jaar van de waarheid zou kunnen worden voor the Citizens.

“We zijn in het verleden een aantal keer uitgeschakeld op momenten dat het eigenlijk niet had moeten gebeuren, maar ik denk dat er nu dingen veranderd zijn. Als er een jaar is, een tijdstip, een moment waarop de club er klaar voor is om zich thuis te voelen in dit toernooi, is dat nu”, legt de aanvoerder van Manchester City, dat de Champions League dinsdagavond hervat met de heenwedstrijd tegen FC Basel, uit aan de Britse pers.

“Ik zal niet zeggen dat het slechts een kwestie van tijd is, aangezien sommige clubs de Champions League nooit winnen. Maar als we ieder jaar met dit vertrouwen het toernooi in kunnen gaan, dan weet ik zeker dat we, als het niet dit jaar of volgend jaar is, hem uiteindelijk een keer zullen winnen”, gaat Kompany, die ontkent dat er in de kleedkamer al wordt gesproken over het winnen van prijzen, verder. “Nee, helemaal niet. We hebben het nooit over de quadruple. Het gaat altijd over het winnen van de volgende wedstrijd, de volgende wedstrijd, de volgende wedstrijd.”

Josep Guardiola kan tegen de Zwitsers mogelijk weer beschikken over Leroy Sané en het snelle herstel van de Duitser verbaast ook zijn coach: “Ik ben verrast. Hij heeft hard gewerkt, maar ik kon niet verwachten dat een jonge jongen zo professioneel was. Zijn conditie is nog niet perfect, maar hij is er wel bij. Hij wil ons helpen. De fysiotherapeuten en hij hebben het geweldig gedaan.”