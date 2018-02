Kluivert kwam tot inkeer na opstootje: ‘Ik dacht: ‘Doe even normaal, Just’’

Justin Kluivert kreeg het in april vorig jaar tijdens een confrontatie tussen Ajax en PSV aan de stok met de inmiddels naar Brighton & Hove Albion vertrokken Jürgen Locadia en dat heeft uiteindelijk voor een mentaliteitsverandering gezorgd bij de Ajacied. De vleugelaanvaller besefte na die wedstrijd dat hij soms te veel bravoure in zijn spel en gedrag tentoonstelde.

“Ik kon in het veld soms een beetje een kort lontje hebben. Maar buiten het veld heb ik dat helemaal niet. Toen ging ik nadenken: doe even normaal Just, zo ben je helemaal niet”, legt hij uit aan Helden. “Ik treiter nog weleens, hoor, dat hoort erbij. Maar in het gewone leven hoort dat er toch ook bij, op een leuke manier?”

Kluivert praat veel met Hakim Ziyech, die hij als een soort broer beschouwt en van wie hij vaak advies krijgt. De twee spreken elkaar ook buiten de lijnen: “Hakim is een beetje hetzelfde als ik, hij heeft ook een beetje die bravoure”, vertelt Kluivert over de spelmaker van de Amsterdammers.