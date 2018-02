‘Er zijn nu meteen twijfels, maar ik hoef Neymar niet in het wit te zien’

Real Madrid werd in het verleden regelmatig in verband gebracht met de komst van Neymar en sinds de Braziliaan afgelopen zomer naar Paris Saint-Germain vertrok zijn de geruchten alleen maar in hevigheid toegenomen. Mariano Rajoy, premier van Spanje en levenslang fan van de Koninklijke, hoopt echter dat zijn club geen pogingen gaat ondernemen om Neymar op te halen in het Parc des Princes.

“Ik zou Neymar niet in het witte shirt willen zien. Ik weet niet of Real Kylian Mbappé afgelopen zomer had moeten halen, maar Gareth Bale, Karim Benzema en Cristiano Ronaldo waren geweldig en nu zijn er na een paar maanden al twijfels. We moeten het wat meer in perspectief zien, ik geloof in hen”, legt de politicus uit in gesprek met AS. Real neemt het woensdag in de achtste finales van de Champions League op tegen PSG en Rajoy hoopt dat de Spanjaarden aan het langste eind gaan trekken.

“Als je er rationeel over nadenkt, zou je kunnen geloven dat ze ons in gaan maken. Maar in dit soort wedstrijden is alles mogelijk. We moeten niet vergeten dat we het over Madrid hebben, de Champions League is hun competitie. Nu nog meer dan ooit aangezien ze zo ver achterliggen in LaLiga en uitgeschakeld zijn voor de Copa del Rey. Ze hebben hetzelfde team als vorig jaar, een team dat drie van de laatste vier Champions Leagues heeft gewonnen. Ik denk dat we PSG uit kunnen schakelen.”

“Mensen hebben het bij PSG altijd over Mbappé, Neymar en Edinson Cavani, zij zijn ook geweldig, maar dat is de rest van het team ook. Ze hebben nog Ángel Di María, Marco Verratti, Adrien Rabiot, die Argentijnse jongen, Giovani Lo Celso. Het worden twee geweldige wedstrijden tussen twee van de beste teams van de wereld.” Real Madrid ontvangt Paris Saint-Germain woensdag in het Santiago Bernabéu, waarna de return in Parijs op 6 maart in de agenda staat.