'Kane zit momenteel op het niveau van Messi, Ronaldo en Neymar’

Juventus neemt het dinsdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League op tegen Tottenham Hotspur. Bij la Vecchia Signora zijn de ogen vooral gericht op Harry Kane. Volgens Juventus-verdediger hoort Giorgio Chiellini de spits van the Spurs bij de beste spelers ter wereld.

“Kane hoort nu bij de elite van de wereld. Door de doelpunten die hij afgelopen seizoenen gemaakt heeft, hoort hij inmiddels bij de beste spelers. Kane zit op het niveau van Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar. Hij is een van de spelers die onvervangbaar is en ik weet zeker dat Tottenham Hotspur er alles aan zal doen om hem te behouden”, wordt Chiellini tijdens de afsluitende persconferentie geciteerd door verschillende Engelse media.

“In de huidige markt kan je echter niet meer gokken wat bepaalde clubs bereid zijn om te betalen. Er zijn vier of vijf clubs die alles kunnen betalen wat een andere club vraagt. Het zijn waanzinnige bedragen die tegenwoordig betaald worden, dat hoort bij de wereld waarin we leven. Maar normaal gesproken kunnen die vier of vijf clubs wel de spelers halen die ze willen hebben”, concludeert de verdediger van Juventus.

Massimiliano Allegri kreeg op de persconferentie de keuze tussen Kane en zijn huidige spits Gonzalo Higuaín. “Kane is een spits van wereldklasse, maar ik zou nog steeds voor Pipita kiezen”, antwoordt de oefenmeester van la Vecchia Signora. “We weten dat er 180 minuten te spelen zijn en we kennen de sterke en zwakke punten van Tottenham Hotspur. We zullen vanuit tactisch oogpunt een hele sterke wedstrijd moeten spelen.”