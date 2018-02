Morata roept op tot defensieve speelstijl: ‘Hij is niet te stoppen’

Voor Chelsea staat volgende week de eerste wedstrijd tegen Barcelona op het programma, in de achtste finale van de Champions League. Álvaro Morata is van mening dat the Blues tijdens het treffen op het Stamford Bridge een defensieve speelstijl moeten hanteren. De reden daarvoor is volgens de Spaanse spits simpel: Lionel Messi.

“Messi is niet te stoppen. Als we een goed resultaat willen halen, moeten we een verdedigende wedstrijd spelen. We moeten zoveel mogelijk ruimtes creëren en op die manier tot last zijn voor Barcelona”, zegt Morata in gesprek met Movistar+. Chelsea wist maandagavond met 3-0 van West Bromwich Albion te winnen, dankzij twee doelpunten van Eden Hazard.

De Belgische vleugelaanvaller was een week geleden al lovend over Messi tegenover Marca. “Weet je, zij hebben een speler van een andere wereld. Hij is anders, van wereldklasse. Maar het gaat niet om één speler, maar om het hele team”, concludeerde Hazard. De regerend kampioen van Engeland ontvangt Barcelona volgende week eerst in eigen huis, waarna drie weken later de return op het programma staat.