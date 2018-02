Carragher waarschuwt: ‘Dan moet Chelsea zich zorgen maken over Hazard’

Eden Hazard was maandagavond tweemaal trefzeker in het door Chelsea met 3-0 gewonnen thuisduel met West Bromwich Albion. De overwinning was voor the Blues broodnodig om uitzicht te houden op plaatsing voor de Champions League. Jamie Carragher denkt dat Hazard zal gaan denken aan een vertrek als Chelsea daar niet in slaagt.

“Hij is een van de beste spelers ter wereld, daar is absoluut geen twijfel over. Het is alleen jammer dat er bij Chelsea gesproken wordt over het bereiken van de top vier, terwijl Hazard zegt dat de club gemaakt is om prijzen te winnen. Als ze niet bij de beste vier eindigen, moet Chelsea zich zorgen gaan maken over Hazard”, zegt Carragher bij Sky Sports. “Ik denk dat iedere club ter wereld in dezelfde situatie zou komen als ze Champions League-voetbal mislopen.”

“Hazard is een van de sterkste spelers in de Premier League. De beste spelers ter wereld zijn vaak spelers met flair. Hazard heeft daarnaast de kwaliteit dat hij niet van de bal te krijgen is”, concludeert de oud-verdediger van Liverpool. Hij krijgt bijval van Thierry Henry, die met Hazard samenwerkt bij de Belgische nationale ploeg. De Fransman is assistent-bondscoach bij de Rode Duivels.

“Hij is een hele belangrijke speler, al hebben we er daar meer van. Maar als hij in vorm is, is het heel erg moeilijk om tegen hem te spelen. We vergeten haast dat hij kort geleden zijn enkel gebroken heeft, maar hij is teruggekomen alsof er niks gebeurd is. Hij is zo makkelijk teruggekomen op zijn oude niveau en dat zegt genoeg over deze man”, besluit Henry.