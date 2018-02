‘Michiel Kramer is echt te groot voor ons, we moeten wel reëel blijven’

Telstar maakte maandag wereldkundig dat Michiel Kramer meetrainde, maar een paar uur later vond de aanvaller tot het einde van het seizoen onderdak bij Sparta Rotterdam. Daar kan de Jupiler League-club naar eigen zeggen prima mee leven, daar een contract voor de ex-speler van onder meer Feyenoord in Velsen-Zuid geen reëele optie was.

"We wilden hem fit laten zijn voor zijn volgende club", vertelt Piet Buter, technisch manager van Telstar, in gesprek met NH. "Hij kwam niet voor iemand en gaat niet in de plaats voor iemand. Kramer was voor Telstar nooit een optie. Hij is echt te groot voor ons. We moeten wel reëel blijven."

"Ik vind het heel fijn voor hem, want het is een aardige gozer." Telstar had Kramer hoe dan ook graag wat langer over de vloer gehad. "Een weekje had wel leuk geweest. Dan had hij met Andrija Novakovic en Floris van der Linden kunnen praten over het specifieke vak van spits zijn. Hij heeft toch zijn eigen karakter en zijn eigen kenmerken dus ze hadden iets van elkaar kunnen leren."

Buter hoopt het beste voor Kramer bij Sparta. "Ïk verwacht dat het een succes wordt. Ik geef hem een goede kans. Het lijkt me een ideale club voor hem om het seizoen af te maken." Kramer was tijdens de winterse transferperiode al in gesprek met Sparta, maar toen wees hij de Rotterdamse club nog van de hand. Daags na het sluiten van de winterse transfermarkt besloten Feyenoord en Kramer dat het beter was om uit elkaar te gaan, ondanks een doorlopend contract.

Kramer, 29 jaar, mocht daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever, wat nu alsnog tot een akkoord met Sparta heeft geleid. "Ik ben blij dat ik hier ben", zei Kramer maandag op de website van Sparta. De spits hoopt zijn nieuwe ploeg te kunnen helpen aan lijfsbehoud. "Dat is het doel. Ik wil mijn steentje bijdragen, maar uiteindelijk maakt het niet uit wie er scoort, als we maar punten pakken."