‘Manchester United loopt 29 miljoen euro op jaarbasis mis’

Manchester United kan jaarlijks ruim 29 miljoen verdienen als het de naam van het stadion verkoopt, zo blijkt uit een studie van financiële adviseurs Duff & Phelps. Desondanks zijn the Red Devils niet van plan om de naam van Old Trafford te verkopen. Op dit moment zijn er acht Engelse stadions met een sponsornaam.

Bournemouth, Brighton & Hove Albion, Stoke City, Huddersfield Town, Leicester City, Swansea City, Arsenal en Manchester City hebben de stadionrechten verkocht. Volgens de studie van Duff & Phelps kunnen the Citizens circa 21 miljoen per jaar vragen, terwijl Chelsea op jaarbasis 20 miljoen kan verdienen als het de naam van Stamford Bridge verkoopt. De waarde van de stadionrechten van Tottenham Hotspur en Arsenal wordt geschat op een kleine 17 miljoen.

Grote bedrijven zijn er echter niet heel happig op om de naam van stadions als Old Trafford en Anfield op te kopen, omdat mensen het stadion toch zo zullen blijven noemen. “Het is een emotioneel onderwerp, maar het is wel een onderdeel dat ondergewaardeerd wordt als we naar de omzet van clubs kijken. Het zijn potentiële en theoretische schattingen, die misschien niet bereikt kunnen worden op de huidige markt”, geeft Trevor Birch namens Duff & Phelps toe tegenover de Press Association.