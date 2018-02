Justin Kluivert benadrukt: ‘Wie ben ik om ’nee‘ te zeggen Real Madrid?’

Ajax en het management van Justin Kluivert praten achter de schermen over een eventuele langere samenwerking. Directeur spelersbeleid Marc Overmars doet de berichten over een akkoord over een contract tot medio 2021 'voorbarig'. Kluivert benadrukt dat hij altijd de keuzes maakt, ook al luistert hij altijd aandachtig naar de adviezen van zijn familie, vrienden en zaakwaarnemer Mino Raiola.

"Vroeg in je carrière naar het buitenland vertrekken is een beetje normaal geworden, lijkt het", vertelt Kluivert in gesprek met Helden. "Maar of je nou vroeg gaat of wat later, ik denk dat het per persoon verschilt of dat een verstandige keuze is." Als je goed bent, kom je er wel, linksom of rechtsom."

De achttienjarige Kluivert, die nog maar tot volgend jaar zomer vastligt, praat met zijn naasten over plannen en mogelijkheden, waarna hij zelf tot een beslissing komt. "Een zaakwaarnemer biedt je de mogelijkheden, maar ik ben degene die de keuzes maakt. Daar bemoeit mijn vader zich ook niet mee, hij weet dat ik dat niet wil."

"Maar als er een mooi aanbod komt, weet je het nooit. Engeland trekt me erg." Clubs als Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur trekken de jeugdinternational, maar het liefst gaat hij ooit in Spanje aan de slag. "Uiteindelijk wil ik heel graag bij Barcelona of Real Madrid terechtkomen. Barcelona zit in mijn hart, maar wie ben ik om 'nee' te zeggen tegen Real Madrid?"