Hazard looft teamgenoot: ‘Hij is misschien de beste targetman van Engeland'

Chelsea boekte maandagavond een broodnodige zege op West Bromwich Albion. The Blues wonnen op Stamford Bridge met 3-0 en Eden Hazard nam twee doelpunten voor zijn rekening. De Belgische aanvaller dankte na afloop Thierry Henry, met wie hij samenwerkt bij de Belgische nationale ploeg.

De Franse oud-aanvaller is momenteel assistent-bondscoach bij de Rode Duivels. “Bij het tweede doelpunt trok ik naar binnen. Thierry vertelde me dat ik te weinig schiet. Tegen Watford scoorde ik ook toen ik schoot in een vergelijkbare situatie. Dan komt het aan op instinct. Je moet dan gewoon niet teveel nadenken, maar alleen denken aan scoren”, zegt Hazard in gesprek met Sky Sports.

“We leden twee nederlagen op rij, maar we zijn nu weer terug. Wij zijn Chelsea, wij zijn de kampioen en moeten alles geven”, vervolgt de aanvaller. “Soms gebeuren die dingen, je verliest en je wint. Het belangrijkste is dat je samenwerkt en met elkaar praat, dat hebben we gedaan. We hebben karakter getoond. In het restant van het seizoen moeten we bij de beste vier eindigen om ons te plaatsen voor de Champions League en misschien kunnen we de FA Cup pakken...”

“Er zijn nog veel wedstrijden te spelen. Het is niet makkelijk om de Champions League te winnen, maar we zullen alles geven. We hebben een goed team en met deze spelers moet het altijd het doel zijn om prijzen te pakken”, stelt Hazard, die maandag voor het eerst samenspeelde met Olivier Giroud. “Hij is misschien wel de beste targetman van Engeland, dus we moeten de bal inspelen en daarna rond hem komen. Niet alleen ik, maar ook Pedro en Willian. Daarnaast hebben we Álvaro en ik kan ook de spits spelen.”