‘Ten Hag heeft mij gevraagd me 2,5 jaar aan hem te committeren’

Edwin van der Sar liet afgelopen maand tijdens het trainingskamp in Portugal doorschemeren zijn conclusies te trekken als Ajax ook onder Erik ten Hag geen progressie boekt. Marc Overmars denkt echter niet aan opstappen bij de Amsterdammers en niet alleen omdat hij de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s voor de club verdiende.

"Erik en Alfred hebben mij gevraagd me 2,5 jaar aan hen te committeren", verwijst de directeur spelersbeleid woensdag in gesprek met De Telegraaf naar Ten Hag en diens assistent Alfred Schreuder. Volgens het dagblad geniet Overmars 'sluimerende belangstelling' uit Engeland, maar heeft hij in principe zijn jawoord aan het duo gegeven.

Het contract van Overmars met Ajax loopt medio 2020 ten einde. "Maar ik ben eigenlijk niet met mijn eigen positie bezig. Het gaat er nu om de club zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen." De landstitel is voor Ajax de enige overgebleven prijs. De achterstand op lijstaanvoerder PSV bedraagt echter zeven punten.

Overmans wil niet meer terugkijken op het ontslag van Marcel Keizer, bijna twee maanden geleden. "We hebben met z’n allen afgesproken om nu volle kracht vooruit te gaan. Het is zaak om het PSV nog lastig te maken. En daar is alle energie voor nodig. Ten Hag en Schreuder zijn nu vijf wedstrijden bezig. En daar ben ik tevreden over.”